Умер глава нижегородского депобра Владимир Радченко

Фото:
Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко скоропостижно умер. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале в субботу, 23 августа.
"Не стало настоящего профессионала, человека, душой болеющего за своё дело", - написал градоначальник.
Шалабаев признался, что от внезапности ему трудно подобрать слова. Уход Радченко из жизни стал ударом для всех, кто его знал.
"Наша поддержка и молитвы сейчас обращены его семье, которая переживает тяжелейшее время. Приношу близким свои глубочайшие соболезнования", - добавил мэр.
Напомним, что Владимир Радченко возглавил нижегородский депобр в январе 2021 года. В органах муниципальной власти он трудился с 2008 года.
В июле Радченко исполнился 41 год.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Радченко.
