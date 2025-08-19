Умер глава нижегородского депобра Владимир Радченко Общество

Фото: Александр Воложанин

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко скоропостижно умер. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале в субботу, 23 августа.

"Не стало настоящего профессионала, человека, душой болеющего за своё дело", - написал градоначальник.

Шалабаев признался, что от внезапности ему трудно подобрать слова. Уход Радченко из жизни стал ударом для всех, кто его знал.

"Наша поддержка и молитвы сейчас обращены его семье, которая переживает тяжелейшее время. Приношу близким свои глубочайшие соболезнования", - добавил мэр.

Напомним, что Владимир Радченко возглавил нижегородский депобр в январе 2021 года. В органах муниципальной власти он трудился с 2008 года.

В июле Радченко исполнился 41 год.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Радченко.