Умер глава нижегородского депобра Владимир Радченко

Умер глава нижегородского депобра Владимир Радченко

Фото: Александр Воложанин

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко скоропостижно умер. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале в субботу, 23 августа. 

"Не стало настоящего профессионала, человека, душой болеющего за своё дело", - написал градоначальник. 

Шалабаев признался, что от внезапности ему трудно подобрать слова. Уход Радченко из жизни стал ударом для всех, кто его знал. 

"Наша поддержка и молитвы сейчас обращены его семье, которая переживает тяжелейшее время. Приношу близким свои глубочайшие соболезнования", - добавил мэр. 

Напомним, что Владимир Радченко возглавил нижегородский депобр в январе 2021 года. В органах муниципальной власти он трудился с 2008 года. 

В июле Радченко исполнился 41 год. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Радченко. 

Администрация Нижнего Новгорода Некролог Образование
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных