Мемориальную доску хоккеисту Александру Скворцову открыли в Нижнем Новгороде

25 декабря 2025 17:47 Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

На фасаде дома №12 по улице Семашко в Нижнем Новгороде установили мемориальную доску в честь советского хоккеиста, олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира Александра Викентьевича Скворцова. Именно в этом доме жил спортсмен.

На церемонии открытия глава города Юрий Шалабаев отметил, что для мальчишек из Автозаводского района Скворцов был настоящей легендой. Мэр вспомнил, как в детстве получил клюшку, принадлежавшую самому Скворцову. 

"Александр Викентьевич Скворцов – гордость и нижегородского, и российского хоккея. Благодаря своему упорству и таланту он внес огромный вклад в продвижение нашей легендарной команды "Торпедо" и в развитие хоккея в целом. Фамилия хоккеиста Скворцова известна во всем мире, и мы, его земляки, бережно храним память об этом великом спортсмене и хотим, чтобы о нем знали и равнялись на него и наши юные хоккеисты," – подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Вдова спортсмена Марина Скворцова призналась, что для их семьи открытие мемориальной доски стало радостным событием.

"Это говорит о том, что о муже помнят, не забывают его заслуги перед нашим Отечеством, перед городом. Судьба Александра Скворцова - это пример того, как обычный мальчишка из простой семьи своим трудом смог достичь таких высоких результатов.  Это пример для всех: нет ничего непреодолимого, нужно только трудиться", - сказала она.

Ветеран "Торпедо" Вячеслав Рьянов, игравший вместе со Скворцовым, отметил, что тот был не только выдающимся хоккеистом, но и настоящим патриотом своего города. За всю карьеру он выступал только за горьковскую команду и отдал ей 15 лет. Хоккеист стал лучшим бомбардиром, лучшим снайпером, лучшим ассистентом в истории клуба.

Напомним, центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов в Автозаводском районе назовут в честь Александра Скворцова.

Ранее сообщалось, что тренера "Торпедо" Дмитрия Богинова включили в Зал Славы отечественного хоккея.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Память Спорт Хоккей
