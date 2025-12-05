Нижегородский сквер назовут именем физика Гапонова-Грехова Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской будет назван в честь академика Андрея Гапонова-Грехова. Такое решение принял городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, заседание которого прошло 3 декабря под руководством председателя Гордумы Евгения Чинцова.

С инициативой выступил Институт прикладной физики Российской академии наук, основанный самим Гапоновым-Греховым. Предложение получило официальную поддержку.

В дальнейшем на территории сквера планируется установить памятник ученому. Открытие монумента приурочат к 100-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2026 году.

Место выбрано не случайно — академик долгие годы жил вблизи этого участка, а рядом располагается ИПФ РАН, которым он руководил в течение четверти века. В 2027 году институт отметит свое 50-летие.

Напомним, что Андрей Гапонов-Грехов скончался 2 июня 2022 года. В августе 2023 года на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода открыли памятник выдающемуся академику.