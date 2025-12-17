Нижегородские улицы и скверы назвали в честь выдающихся личностей и событий

На заседании городской думы Нижнего Новгорода депутаты поддержали предложения о присвоении наименований улицам и скверам. Новые названия отдают дань уважения выдающимся личностям, связанным с историей города и страны. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Так, в Автозаводском районе появится сквер имени Виктора Коноваленко — знаменитого вратаря хоккейной сборной СССР и горьковского клуба "Торпедо".
Также в Автозаводском районе, на участке от улицы Лоскутова до проспекта Октября, будет создан сквер имени главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта. Инициатива принадлежит Общественной палате города.
В историческом центре города, в границах Нижегородского Кремля рядом с Михаило-Архангельским собором, появится сквер имени князя Юрия (Георгия) Всеволодовича — основателя Нижнего Новгорода и одного из выдающихся правителей Северо-Восточной Руси. С инициативой выступила Общественная палата города.
Площадь в границах улицы Кожевенной и Нижне-Волжской набережной получила название "Зачатская". Оно связано с расположенной рядом Зачатской башней Кремля. Ходатайство о присвоении ранее подал благотворительный фонд "Земля Нижегородская".
В Приокском районе между деревней Ольгино и поселком Луч появится улица 80-летия Победы. Решение принято в преддверии юбилейной даты окончания Великой Отечественной войны.
Все предложения были поддержаны на заседании Гордумы.
Ранее сообщалось, что сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской назовут именем физика Гапонова-Грехова, а институт травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ получит имя академика Николая Блохина.
