Общество

Нижегородцев приглашают пройти диспансеризацию в новогодние каникулы

27 декабря 2025 18:00 Общество
Нижегородцев приглашают пройти диспансеризацию в новогодние каникулы

Фото: Никита Духник

Жителям Нижегородской области предлагают использовать новогодние каникулы для прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров. Медицинские учреждения региона будут работать с 1 по 8 января с 9:00 до 16:00. В Нижнем Новгороде пройти обследование также можно 9 и 10 января — с 9:00 до 18:00, в других районах области — с 8:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, новогодние праздники — удобное время для того, чтобы заняться своим здоровьем без спешки и очередей.

Она отметила, что в будние дни людям часто не хватает времени на посещение врачей, а в период каникул можно спокойно пройти все этапы обследования, получить консультации и вовремя выявить возможные проблемы.

Кроме того, в первые дни января нагрузка на медучреждения обычно ниже, что делает процесс обследования более комфортным. Это особенно удобно для тех, кто хочет избежать длительного ожидания в очередях.

Савицкая подчеркнула, что в праздничные дни врачи могут уделить больше внимания каждому пациенту, тщательно проанализировать результаты обследований и дать рекомендации по улучшению образа жизни.

"Начать год с диспансеризации — это символичный шаг. Вы получите чёткое представление о состоянии своего организма и сможете внести нужные изменения в питание и физическую активность, чтобы чувствовать себя энергичнее", — добавила специалист.

Для прохождения обследования нижегородцы могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления или записаться через портал Госуслуг. Граждане от 18 до 39 лет могут проходить профилактический осмотр ежегодно, а диспансеризацию — раз в три года. Тем, кто старше 40 лет, диспансеризация положена каждый год.

В региональном минздраве напомнили, что забота о здоровье — это также вклад в благополучие общества. Диспансеризация — одна из ключевых задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Проект реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина и включает 11 федеральных направлений, в том числе борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие медицинской реабилитации, модернизацию первичного звена и подготовку кадров.

Ранее сообщалось, что первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде 12 декабря. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных