Нижегородцы могут записаться к врачу через чат-бот в MAX

В Нижегородской области с 24 декабря стал доступен новый способ записи на прием к врачу — через чат-бот в российском мессенджере MAX. Об этом сообщил представитель регионального минздрава Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По его словам, этап тестирования завершен, и сервис уже работает в полном объеме. Никонов кратко прокомментировал запуск: "Чат-бот запущен официально. Пробуйте".
Как убедилась редакция НИА "Нижний Новгород", бот действительно функционирует. С его помощью можно не только записаться на прием к врачу, но и отменить уже оформленную запись, а также просмотреть список текущих визитов к медицинским специалистам.
Разработчики в своем обращении к нижегородцам подчеркнули, что цель внедрения нового сервиса — сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей региона.
Ранее сообщалось, что глава нижегородского минобра Пучков вновь объяснил перевод школ региона в MAX. Кроме того, тестирование возраста через мессенджер MAX уже началось в магазинах Нижнего Новгорода.
