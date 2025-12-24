Нижегородцы могут записаться к врачу через чат-бот в MAX Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области с 24 декабря стал доступен новый способ записи на прием к врачу — через чат-бот в российском мессенджере MAX. Об этом сообщил представитель регионального минздрава Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, этап тестирования завершен, и сервис уже работает в полном объеме. Никонов кратко прокомментировал запуск: "Чат-бот запущен официально. Пробуйте".

Как убедилась редакция НИА "Нижний Новгород", бот действительно функционирует. С его помощью можно не только записаться на прием к врачу, но и отменить уже оформленную запись, а также просмотреть список текущих визитов к медицинским специалистам.

Разработчики в своем обращении к нижегородцам подчеркнули, что цель внедрения нового сервиса — сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей региона.

