Общество

Нижегородцам рассказали, как избежать обморожений в зимний период

24 декабря 2025 11:28 Общество
Нижегородцам рассказали, как избежать обморожений в зимний период

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителям Нижегородской области напомнили об опасности обморожений в период зимних холодов. Медики рассказали, как развивается это состояние и какие меры помогут избежать серьезных последствий.

Как пояснила главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Наталья Савицкая, обморожение возникает при длительном воздействии низких температур на ткани организма. Наиболее уязвимыми зонами являются нос, щеки, уши, кисти рук и стопы.

По словам врача, степень тяжести обморожения зависит от ряда факторов: температуры воздуха, силы ветра, влажности, времени пребывания на морозе, а также индивидуальных особенностей организма.

"Обморожение может вызвать серьезные осложнения. В легких случаях наблюдаются покраснение, покалывание, онемение кожи. После согревания возможны шелушение и зуд. При более глубоких поражениях появляются пузыри, снижается чувствительность, могут остаться шрамы. В самых тяжелых ситуациях происходит отмирание тканей, что требует хирургического вмешательства, вплоть до ампутации", — уточнила Савицкая.

Помимо погодных условий, к факторам риска врачи относят длительное пребывание на морозе, неподходящую одежду и обувь. Также повышают вероятность обморожения алкоголь и курение.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов отметил, что в новогодние праздники число обморожений традиционно возрастает.

"На морозе нельзя употреблять алкоголь — он усиливает потерю тепла, создавая при этом ложное ощущение согревания. Курение же снижает кровообращение в конечностях, делая их особенно уязвимыми к холоду", — подчеркнул Пегов.

Он также добавил, что переохлаждение чаще случается у уставших и голодных людей. Поэтому перед длительной прогулкой важно поесть и хорошо отдохнуть.

При первых признаках обморожения нельзя снимать обувь на улице — конечности могут распухнуть. Если замерзли руки, их можно согреть, поместив в подмышки. Поврежденные участки следует обернуть шерстяной тканью, затем — фольгой или пищевой пленкой. Для снятия боли можно принять обезболивающее средство.

Наталья Савицкая добавила, что хронические заболевания, такие как диабет, болезни сердца и сосудов, также увеличивают риск обморожения. Особенно уязвимы к холоду дети и пожилые люди из-за особенностей терморегуляции.

Чтобы избежать переохлаждения в период новогодних каникул, врачи советуют правильно одеваться. Лучше всего использовать многослойную одежду: первый слой — термобелье, отводящее влагу, второй — флис или шерсть для теплоизоляции, третий — влагонепроницаемая и ветрозащитная ткань. Обувь должна быть теплой, с толстой подошвой и достаточно просторной для теплых носков. Также необходимо носить шапку, шарф и перчатки или варежки.

Ранее медики предупредили нижегородцев об опасном синдроме "праздничного сердца". Также врач рассказал, как избежать скачков сахара в новогодние праздники.

Врачи Медицина и здоровье Морозы
