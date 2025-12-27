Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика

Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете

27 декабря 2025 16:41 Экономика
Анимационный ролик поможет нижегородцам делать безопасные покупки в интернете

Фото: АНО "Цифровая экономика"

Жителям Нижегородской области предлагают посмотреть анимационный ролик, посвященный правилам безопасного онлайн-шопинга. Он был создан в рамках проекта "Цифровой ликбез" при участии компании "Авито" и АНО "Цифровая экономика".

Цель просветительского материала — повысить цифровую грамотность пользователей. Это направление входит в приоритеты национального проекта "Экономика данных".

Ранее ролик уже показывали в Москве — более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метро и наземном транспорте. Сейчас его трансляция расширена на регионы, чтобы привлечь внимание жителей по всей стране и напомнить о ключевых принципах безопасности при покупках в интернете.

Анимационный ролик адаптирован для широкой аудитории — как для детей, так и для взрослых. В простой и понятной форме он объясняет, как проверять продавцов и товары, вести переписку, защищать личные данные и использовать встроенные защитные функции на цифровых платформах.
Главная задача проекта — снизить риски при онлайн-сделках и сформировать ответственное поведение в цифровой среде.

Директор департамента по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова отметила, что интернет позволяет заказывать товары и услуги в любой точке страны всего за несколько кликов. Однако важно, чтобы каждая покупка была не только удобной, но и безопасной. Она подчеркнула, что современные платформы уже предлагают встроенные инструменты защиты, а ролик наглядно показывает, как ими правильно пользоваться.

Заместитель директора направления "Кадровый суверенитет" АНО "Цифровая экономика" Ольга Франчук добавила, что ролик напоминает миллионам пользователей о том, как сохранять уверенность и контроль при оплате товаров в интернете. По её словам, такие инструменты делают онлайн-покупки не только проще, но и безопаснее.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

