Экономика

Нижегородская область перевыполнила план по проекту "Производительность труда"

22 декабря 2025 19:56 Экономика
Нижегородская область перевыполнила план по проекту Производительность труда

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План реализации федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области перевыполнен на 31%. Итоги реализации нацпроектов были подведены в ходе заседания правительства Нижегородской области 22 декабря.

Курируют реализацию федерального проекта «Производительность труда» в регионе заместитель губернатора Андрей Саносян и министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Федпроект «Производительность труда» входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Операторами проекта выступают федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК), основная задача которых - оказание адресной поддержки предприятиям региона и обучение сотрудников инструментам бережливого производства.

«Финансирование федерального проекта «Производительность труда» в 2025 году составило 65,3 миллиона рублей. В рамках федпроекта все показатели мероприятия выполнены с превышением плановых показателей. В этом году, помимо предприятий обрабатывающей промышленности, в него начали вовлекаться в организации сферы ЖКХ, а также впервые участниками федерального проекта стала организация сферы туризма», - отметил Андрей Саносян.

Он добавил, что в рамках федпроекта 711 человек обучили инструментам бережливого производства. В среднем увеличение выработки на предприятиях участников составило 42%.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Нацпроект Производительность труда
