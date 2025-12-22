Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
22 декабря 2025 20:46 Общество
Нижегородское правительство высоко оценило реализацию нацпроектов в 2025 году

Правительство Нижегородской области подвело итоги реализации национальных проектов в 2025 году. На заседании, прошедшем 22 декабря, были рассмотрены результаты участия региона в 12 нацпроектах, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Четыре из них — "Молодёжь и дети", "Инфраструктура для жизни", "Семья" и "Беспилотные авиационные системы" — получили значительное финансирование из федерального и областного бюджетов в размере 14,5 млрд рублей. Остальные восемь проектов реализовывались в рамках общего финансирования.

Проекты "Инфраструктура для жизни" и "Молодёжь и дети" охватили все муниципальные и городские округа региона. Национальный проект "Семья" был реализован в 12 муниципальных образованиях, а "Беспилотные авиационные системы" — в 13.

В рамках отчётности о проделанной работе заместители губернатора представили результаты реализации проектов.

Так, Андрей Чечерин получил "надлежаще" за проекты "Молодёжь и дети" и "Семья", в то время как "Продолжительная и активная жизнь" была оценена на "отлично".

Андрей Саносян также получил высокие оценки: "надлежаще" за "Беспилотные авиационные системы" и "Эффективную и конкурентную экономику", "отлично" — за "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и "Международную кооперацию и экспорт".

Олег Беркович и Андрей Саносян получили "отлично" за "Молодёжь и дети", Андрей Гнеушев и Олег Беркович — за "Семью", Олег Беркович — за "Туризм и гостеприимство". Егор Поляков получил "отлично" за нацпроекты "Кадры" и "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Сергей Морозов получил оценку "отлично" за "Инфраструктуру для жизни" и "надлежаще" за "Экологическое благополучие".

Губернатор Глеб Никитин отметил, что достигнутые результаты стали возможны несмотря на снижение доходов бюджета. Все проекты были реализованы без переносов сроков и снижения плановых показателей.

"У нас предусмотрено четыре уровня оценки: "отлично", "надлежаще", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Последняя применяется крайне редко — это, скорее, форс-мажор. По всем ключевым показателям Нижегородская область либо достигла 100% исполнения, либо перевыполнила план. И это несмотря на непростую финансовую ситуацию и снижение доходов бюджета. Важно, что все результаты достигнуты без переноса сроков и без снижения целевых показателей — а это, к сожалению, нередко используется как способ формального выполнения плана. У нас же всё выполнено в срок и в полном объёме", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил ускорить темпы реконструкции трамвайных путей и завершить основные работы уже к концу 2026 года.

