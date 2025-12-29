Молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на цифровые рецепты Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Молочные кухни Нижнего Новгорода перешли на электронный формат рецептов. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь педиатры в детских поликлиниках оформляют рецепты на бесплатное питание в цифровом виде. Это не только ускоряет процесс, но и избавляет родителей от риска потерять бумажный документ или от того, что его испортит малыш.

Переход на электронные рецепты реализовало государственное предприятие "Нижегородская областная фармация". Благодаря нововведению оформление занимает значительно меньше времени.

Оформить рецепт на бесплатное питание по-прежнему могут семьи, чей доход соответствует определенным критериям.

Ранее сообщалось, что в 2,5 раза (с 18 до 7 дней) сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне".