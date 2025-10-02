В 2,5 раза сократился срок получения справок для оформления питания детям в "молочной кухне" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцы могут более оперативно получить справку о среднедушевом доходе семьи, необходимую для обеспечения полноценным питанием детей до трёх лет через специальные «молочные кухни» по заключению врачей. Срок предоставления услуги сократился с 18 до 7 дней благодаря работе регионального центра оптимизации государственных услуг на базе МФЦ Нижегородской области.

Полноценное бесплатное питание через «молочные кухни» предоставляется детям первого года жизни, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, и детям второго года жизни, если доход семьи не превышает одного прожиточного минимума на душу населения. Обратиться за услугой могут те, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Нижнем Новгороде.

Если семья состоит на учёте в учреждении социальной защиты и среднедушевой доход у нее ниже величины прожиточного минимума на душу населения, то справка для получения питания будет изготовлена в день обращения.

«Последние годы мы активно работаем над тем, чтобы сделать любые государственные и муниципальные услуги предельно доступными для всех жителей. Взаимодействие с органами власти не должно требовать от граждан огромных затрат времени и сил. В особенности мы стремимся упростить и ускорить получение услуг для поддержки семей. Так, срок получения справок для оформления питания детям в «молочной кухне» получилось сократить более чем в два раза», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Заключение на обеспечение ребёнка молочными продуктами направляет на «молочную кухню» участковый педиатр.

Чтобы воспользоваться услугой в формате онлайн, заявителю требуется авторизоваться на «Госуслугах», в верхнем меню выбрать пункт «Органы власти», затем – в разделе «Региональные» – найти карточку «Министерство социальной политики Нижегородской области» и среди услуг выбрать «Выдача справок о среднедушевом доходе семьи для бесплатного обеспечения питанием детей первого и второго года жизни через специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском округе город Нижний Новгород». Далее нужно следовать инструкции для получения услуги.

При подаче заявления на услугу в электронном виде не требуется предоставлять паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации брака (если брак был зарегистрирован в России) или справку о безработице. Все необходимые сведения запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

«Если заявление подаётся через МФЦ, то потребуется только один визит в отделение. После этого заявителю нужно посетить только саму «молочную кухню» для получения молочных продуктов», – пояснила директор МФЦ Нижегородской области Светлана Мусарская.

В Нижнем Новгороде в структуру МБУЗ «Молочная кухня» входят три молочные кухни – автозаводская, нижегородская и сормовская, а также 45 молочно-раздаточных пунктов, которые находятся во всех районах города.

«За последние пять лет по поручению главы города Юрия Шалабаева была проведена масштабная модернизация молочных кухонь и раздатков, а также открылись новые, в том числе в новых жилых комплексах, где проживает много семей с маленькими детьми. Обновленное оборудование позволило в несколько раз увеличить объем выпускаемой продукции. С каждым годом расширяется ассортимент. Так, наши специалисты начали варить натуральные сыры, запустили производство йогуртов с фруктовыми вкусами, разработали рецептуру полезного и вкусного напитка на основе молочной сыворотки и еще много всего вкусного и натурального», – рассказала директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко.

При обращении в отделения МФЦ жители региона могут воспользоваться предварительной записью для получения услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.