Нижегородских школьников начали кормить оладьями-сэндвичами

Фото:
Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой и творожок для детского питания появились в меню нижегородских школ. Об этом сообщает ИА "Время Н", ссылаясь на МБУ "Дирекция по организации питания".
Отмечается, что в числе самых востребованных у школьников блюд остаются куриная котлета, домашние биточки, панированное куриное филе, куриный суп, бульон с гренками, борщ и блины.
Сейчас школьный завтрак стоит 96,63 рубля, обед — 115,96 рубля, а полдник — 44,7 рубля.
Ранее сообщалось, что нижегородские школьники добились включения натурального йогурта в меню столовых.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+