Общество

Нижегородских школьников начали кормить оладьями-сэндвичами

03 декабря 2025 12:59 Общество
Нижегородских школьников начали кормить оладьями-сэндвичами

Фото: Александр Воложанин

Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой и творожок для детского питания появились в меню нижегородских школ. Об этом сообщает ИА "Время Н", ссылаясь на МБУ "Дирекция по организации питания".

Отмечается, что в числе самых востребованных у школьников блюд остаются куриная котлета, домашние биточки, панированное куриное филе, куриный суп, бульон с гренками, борщ и блины.

Сейчас школьный завтрак стоит 96,63 рубля, обед — 115,96 рубля, а полдник — 44,7 рубля.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники добились включения натурального йогурта в меню столовых.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Питание школьники
