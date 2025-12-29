Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2025 10:0439-летний мужчина заживо сгорел в грузовике в Выксунском округе
29 декабря 2025 09:59Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера"
28 декабря 2025 18:14Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове
28 декабря 2025 13:32Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
28 декабря 2025 09:00Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю
27 декабря 2025 16:05Прокуратура взяла на контроль ДТП с четырьмя погибшими под Володарском
27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
27 декабря 2025 13:21Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М7 в Володарском районе
27 декабря 2025 12:49Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 
Происшествия

Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера"

29 декабря 2025 09:59 Происшествия
Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке Алоэ Вера

Фото: Telegram-канал "112"

Роспотребнадзор предупредил нижегородцев об опасных веществах в напитке "Алоэ Вера", который произведён на предприятии ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА". Образцы продукции, отобранные на производственной площадке, показали наличие летучих органических соединений.

Как сообщается в социальных сетях Роспотребнадзора, превышения зафиксированы в партиях напитка с датами производства 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025, 21.12.2025, 23.12.2025 и 26.12.2025. Кроме того, аналогичные соединения нашли в концентрате, используемом для изготовления продукции.

В связи с этим с 26 декабря 2025 года деятельность компании "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА" временно приостановлена. Продажа напитка на территории России заблокирована. Ведомство продолжает лабораторные исследования, чтобы установить наличие других незаявленных компонентов.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от употребления данного напитка. Нижегородцев просят при обнаружении этой продукции в торговых точках немедленно сообщить в территориальные управления надзорного органа.

Напомним, что опасные игрушки обнаружили в нижегородских магазинах.

Ранее Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о правильном употреблении новогодних салатов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 08:11Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду
22 декабря 2025 12:52Нижегородцам напомнили, как правильно выбрать икру к новогоднему столу
01 ноября 2025 10:07Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных