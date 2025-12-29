Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера" Происшествия

Фото: Telegram-канал "112"

Роспотребнадзор предупредил нижегородцев об опасных веществах в напитке "Алоэ Вера", который произведён на предприятии ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА". Образцы продукции, отобранные на производственной площадке, показали наличие летучих органических соединений.

Как сообщается в социальных сетях Роспотребнадзора, превышения зафиксированы в партиях напитка с датами производства 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025, 21.12.2025, 23.12.2025 и 26.12.2025. Кроме того, аналогичные соединения нашли в концентрате, используемом для изготовления продукции.

В связи с этим с 26 декабря 2025 года деятельность компании "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА" временно приостановлена. Продажа напитка на территории России заблокирована. Ведомство продолжает лабораторные исследования, чтобы установить наличие других незаявленных компонентов.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от употребления данного напитка. Нижегородцев просят при обнаружении этой продукции в торговых точках немедленно сообщить в территориальные управления надзорного органа.

