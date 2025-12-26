Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду

26 декабря 2025
Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду

Фото: Александр Воложанин

Мэрия Нижнего Новгорода опровергла информацию о сладком подарке с тараканами, который якобы выдали ребенку в детском саду. 

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что девочка получила сладкий набор с насекомыми на новогодней елке в одном из российских детсадов. При этом, как отмечалось в сообщениях, конкретный город не назывался, а на коробке было указано "Новый год в Анапе".

По неизвестной причине историю затем стали пересказывать в искаженном виде, утверждая, что случай произошел в Нижнем Новгороде. В горадминистрации подчеркнули, что инцидент не имеет отношения к нижегородцам. 

Пользователей призвали не распространять фейковую информацию.

Ранее Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области. 

