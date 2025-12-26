Мэрия опровергла выдачу сладкого подарка с тараканами в нижегородском детсаду

Фото:
Мэрия Нижнего Новгорода опровергла информацию о сладком подарке с тараканами, который якобы выдали ребенку в детском саду.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что девочка получила сладкий набор с насекомыми на новогодней елке в одном из российских детсадов. При этом, как отмечалось в сообщениях, конкретный город не назывался, а на коробке было указано "Новый год в Анапе".
По неизвестной причине историю затем стали пересказывать в искаженном виде, утверждая, что случай произошел в Нижнем Новгороде. В горадминистрации подчеркнули, что инцидент не имеет отношения к нижегородцам.
Пользователей призвали не распространять фейковую информацию.
Ранее Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+