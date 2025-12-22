Нижегородцам напомнили, как правильно выбрать икру к новогоднему столу Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Покупка икры — один из традиционных ритуалов подготовки к Новому году, но при выборе этого деликатеса важно учитывать ряд нюансов, чтобы не навредить здоровью. Заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро в прямом эфире 22 декабря рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе деликатеса. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Первое и главное правило — не покупать икру на стихийных рынках и в несанкционированных местах торговли. Такой продукт может быть не только фальсифицированным, но и опасным для здоровья, поскольку не сопровождается необходимыми документами и, скорее всего, изготовлен с нарушением санитарных требований.

При покупке икры в магазине следует внимательно осмотреть банку. Крышка должна быть ровной, без вмятин. На ней обязательно указывается номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности. Кроме того, на упаковке должны быть слова "икра" и указание вида рыбы, из которой она получена.

В составе разрешены только определённые консерванты: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-210, Е-211, Е-212. Консервант Е-239 (уротропин) запрещен с 2008 года, так как в кислой среде (под воздействием желудочного сока) он превращается в формальдегид — токсичное вещество.

Также Елена Кочуро добавила, что с 1 мая 2024 года вся икра лососевых и осетровых пород подлежит обязательной маркировке. На упаковке должен быть нанесен двухмерный штрих-код Data Matrix — средство идентификации, введенное системой "Честный знак". С помощью одноименного мобильного приложения покупатель может отсканировать код и проследить путь продукта от производителя до магазина.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: только легальный и качественный продукт может стать безопасным украшением новогоднего стола.

