Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область

В Нижегородской области состоялась торжественная церемония вручения разрешений на временное проживание и российских паспортов новым гражданам. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Два гражданина Германии получили официальные разрешения на временное пребывание в России. Документы им вручил заместитель начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Кнаус. Иностранцы обратились за содействием в августе 2025 года.
Кроме того, паспорта граждан Российской Федерации были вручены семье из четырех человек, ранее проживавшей в Латвии. Они стали участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и выбрали местом переселения Нижегородскую область.
Выступая перед участниками мероприятия, Андрей Кнаус выразил уверенность, что новые граждане принесут пользу региону. Он подчеркнул: "Надеюсь, что в лице новых соотечественников наша страна приобрела добропорядочных граждан, которые принесут много полезного нашему региону, а граждане Германии, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, убедятся в силе и большом будущем Великой России".
Иностранные граждане поблагодарили российское государство за поддержку и отметили важность полученных документов.
Семья из Латвии подчеркнула, что получение гражданства стало не только значимым событием в их жизни, но и мощной мотивацией оправдать доверие, оказанное им Россией. Иностранцы выразили намерение активно участвовать в развитии страны.
Напомним, что 900 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область.
Ранее сообщалось, что 14 иностранных граждан получили в Нижнем Новгороде разрешение на временное проживание в России.
