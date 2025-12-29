Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области состоялась торжественная церемония вручения разрешений на временное проживание и российских паспортов новым гражданам. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Два гражданина Германии получили официальные разрешения на временное пребывание в России. Документы им вручил заместитель начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Кнаус. Иностранцы обратились за содействием в августе 2025 года.

Кроме того, паспорта граждан Российской Федерации были вручены семье из четырех человек, ранее проживавшей в Латвии. Они стали участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и выбрали местом переселения Нижегородскую область.

Выступая перед участниками мероприятия, Андрей Кнаус выразил уверенность, что новые граждане принесут пользу региону. Он подчеркнул: "Надеюсь, что в лице новых соотечественников наша страна приобрела добропорядочных граждан, которые принесут много полезного нашему региону, а граждане Германии, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, убедятся в силе и большом будущем Великой России".

Иностранные граждане поблагодарили российское государство за поддержку и отметили важность полученных документов.

Семья из Латвии подчеркнула, что получение гражданства стало не только значимым событием в их жизни, но и мощной мотивацией оправдать доверие, оказанное им Россией. Иностранцы выразили намерение активно участвовать в развитии страны.

Напомним, что 900 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область.

Ранее сообщалось, что 14 иностранных граждан получили в Нижнем Новгороде разрешение на временное проживание в России.