Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
29 декабря 2025 16:25Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах
29 декабря 2025 16:18Кафе быстрого питания откроют в нижегородском "Доме Чардымова"
29 декабря 2025 16:03Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
29 декабря 2025 14:42Работы конкурса "Энергия вдохновения", посвященного Дню энергетики, покорили сердца жюри
29 декабря 2025 14:39Нижегородцам рассказали о новых мерах соцподдержки с 1 января
29 декабря 2025 14:28Нижегородцы получили доступ к бесплатному Wi-Fi в салонах связи
Общество

Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область

29 декабря 2025 16:40 Общество
Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области состоялась торжественная церемония вручения разрешений на временное проживание и российских паспортов новым гражданам. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Два гражданина Германии получили официальные разрешения на временное пребывание в России. Документы им вручил заместитель начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Кнаус. Иностранцы обратились за содействием в августе 2025 года.

Кроме того, паспорта граждан Российской Федерации были вручены семье из четырех человек, ранее проживавшей в Латвии. Они стали участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и выбрали местом переселения Нижегородскую область.

Выступая перед участниками мероприятия, Андрей Кнаус выразил уверенность, что новые граждане принесут пользу региону. Он подчеркнул: "Надеюсь, что в лице новых соотечественников наша страна приобрела добропорядочных граждан, которые принесут много полезного нашему региону, а граждане Германии, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, убедятся в силе и большом будущем Великой России".

Иностранные граждане поблагодарили российское государство за поддержку и отметили важность полученных документов.

Семья из Латвии подчеркнула, что получение гражданства стало не только значимым событием в их жизни, но и мощной мотивацией оправдать доверие, оказанное им Россией. Иностранцы выразили намерение активно участвовать в развитии страны.

Напомним, что 900 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область.

Ранее сообщалось, что 14 иностранных граждан получили в Нижнем Новгороде разрешение на временное проживание в России.

