Агентство "ОКА" интегрировало переселенцев в разработку стратегии развития ВЭД Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Агентство «ОКА» привлекло переехавших в регион иностранцев к участию в стратегической сессии по развитию внешнеэкономических связей Нижегородской области в рамках проходящего в Нижнем Новгороде VI Международного форума ВЭД.

В дискуссии приняли участие переселенцы из Германии Ханс-Йорг Пойкерт, Торстен и Рита Демпферт, а также Лоран и Элла Кларот из Новой Каледонии (Франция).

В частности, Лоран Кларот предложил расширить сеть городов-побратимов Нижнего Новгорода, а Рита Демпферт — повысить доступность возможностей для изучения русского языка иностранцами.

«Большее количество курсов русского языка позволит зарубежным специалистам быстрее интегрироваться в местное сообщество и стать востребованными на рынке труда. Начинать учить язык нужно с первых дней пребывания в России: и взрослым, и детям», - отметила она.

Также обсуждалась инициатива Nizhny Talent Bridge: Study & Stay. Она включает в себя трансформацию студенческого обмена в комплексную программу, которая начинается с учебы и заканчивается карьерой в Нижнем Новгороде, с демонстрацией процесса обучения и трудоустройства — в ходе экскурсий в вузы и на современные производства. Акцент был сделан на двуязычные программы, а также образовательные туры и стажировки.

Среди других озвученных переселенцами идей — запуск портала Nizhny Navigator с услугой Relocation Concierge для позиционирования Нижнего Новгорода как самого удобного и «предсказуемого» для переезда региона, где преодолеваются ключевые бюрократические сложности: есть поиск вакансий на иностранном языке и упрощено решение бытовых вопросов, включая получение или легализацию водительских прав, перезачет иностранного диплома.

Круглый стол стал первым мероприятием, на котором переселенцы представили свое видение практических шагов для дальнейшего развития региона. Позиции будут учитываться при определении стратегических приоритетов Нижегородской области на ближайшие годы.

Генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер продемонстрировал успешный опыт работы с иностранными предпринимателями. В частности, он рассказал о семье Кевина Голембевски, переехавшей в регион из Германии и подавшей документы на регистрацию строительной компании.

«Мы создали систему, которая минимизирует бюрократические барьеры и предлагает комплексное решение по принципу «одного окна» — от получения первичных документов до полной адаптации семьи иностранного специалиста или предпринимателя в России», — отметил Якоб Пиннекер.

По его словам, ключевая задача Агентства — сделать процесс переезда и адаптации для иностранцев максимально простым и стать для них надежным сопровождающим звеном, связывающим их с нужными партнерами в регионе.

«Работаем точечно и знаем каждого переселенца в лицо. Важно помочь предпринимателям освоиться на российском рынке, а специалистам — найти достойное место работы», — подчеркнул генеральный директор Агентства «ОКА».

Напомним, VI Международный форум ВЭД прошел 21 октября в Нижнем Новгороде. Он стал площадкой для обмена опытом между профессионалами в сфере внешнеэкономической деятельности. Участники форума получили актуальные практические знания о ведении бизнеса в России, обсудили правовые и налоговые аспекты, а также разобрали реальные кейсы успешных компаний.