Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 18:34В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
22 октября 2025 17:29Итоги уборочной кампании и заготовки кормов обсудили депутаты ЗСНО
22 октября 2025 17:24Сивохин перенес свой рабочий кабинет на Нижегородскую станцию аэрации
22 октября 2025 17:10Автопродление срока действия истекших водительских прав прекратится в 2026 году
Общество

Агентство "ОКА" интегрировало переселенцев в разработку стратегии развития ВЭД Нижегородской области

22 октября 2025 13:47 Общество
Агентство ОКА интегрировало переселенцев в разработку стратегии развития ВЭД Нижегородской области

Фото: Никита Духник

Агентство «ОКА» привлекло переехавших в регион иностранцев к участию в стратегической сессии по развитию внешнеэкономических связей Нижегородской области в рамках проходящего в Нижнем Новгороде VI Международного форума ВЭД.

В дискуссии приняли участие переселенцы из Германии Ханс-Йорг Пойкерт, Торстен и Рита Демпферт, а также Лоран и Элла Кларот из Новой Каледонии (Франция).

В частности, Лоран Кларот предложил расширить сеть городов-побратимов Нижнего Новгорода, а Рита Демпферт — повысить доступность возможностей для изучения русского языка иностранцами.

«Большее количество курсов русского языка позволит зарубежным специалистам быстрее интегрироваться в местное сообщество и стать востребованными на рынке труда. Начинать учить язык нужно с первых дней пребывания в России: и взрослым, и детям», - отметила она.

Также обсуждалась инициатива Nizhny Talent Bridge: Study & Stay. Она включает в себя трансформацию студенческого обмена в комплексную программу, которая начинается с учебы и заканчивается карьерой в Нижнем Новгороде, с демонстрацией процесса обучения и трудоустройства — в ходе экскурсий в вузы и на современные производства. Акцент был сделан на двуязычные программы, а также образовательные туры и стажировки.

Среди других озвученных переселенцами идей — запуск портала Nizhny Navigator с услугой Relocation Concierge для позиционирования Нижнего Новгорода как самого удобного и «предсказуемого» для переезда региона, где преодолеваются ключевые бюрократические сложности: есть поиск вакансий на иностранном языке и упрощено решение бытовых вопросов, включая получение или легализацию водительских прав, перезачет иностранного диплома.

Круглый стол стал первым мероприятием, на котором переселенцы представили свое видение практических шагов для дальнейшего развития региона. Позиции будут учитываться при определении стратегических приоритетов Нижегородской области на ближайшие годы.

Генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер продемонстрировал успешный опыт работы с иностранными предпринимателями. В частности, он рассказал о семье Кевина Голембевски, переехавшей в регион из Германии и подавшей документы на регистрацию строительной компании.

«Мы создали систему, которая минимизирует бюрократические барьеры и предлагает комплексное решение по принципу «одного окна» — от получения первичных документов до полной адаптации семьи иностранного специалиста или предпринимателя в России», — отметил Якоб Пиннекер.

По его словам,  ключевая задача Агентства — сделать процесс переезда и адаптации для иностранцев максимально простым и стать для них надежным сопровождающим звеном, связывающим их с нужными партнерами в регионе.

«Работаем точечно и знаем каждого переселенца в лицо. Важно помочь предпринимателям освоиться на российском рынке, а специалистам — найти достойное место работы», — подчеркнул генеральный директор Агентства «ОКА».

Напомним, VI Международный форум ВЭД прошел 21 октября в Нижнем Новгороде. Он стал площадкой для обмена опытом между профессионалами в сфере внешнеэкономической деятельности. Участники форума получили актуальные практические знания о ведении бизнеса в России, обсудили правовые и налоговые аспекты, а также разобрали реальные кейсы успешных компаний.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Переселение Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных