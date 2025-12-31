Новогодние елки в Семёнове и Чкаловске стали частью проекта по внедрению туркода Культура и отдых

Фото: ИРГСНО

Новогодние ели, установленные в Семёнове и Чкаловске, вошли в проект по внедрению туристического кода городов, реализуемый Нижегородской областью в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

Глава профильного министерства Сергей Яковлев рассказал, что в 2025 году работа по внедрению туркода велась в двух малых городах области — Семёнове и Чкаловске. Одним из этапов проекта стала установка новогодних елок, дизайн которых отражает локальные особенности и символы территорий. Высота ели в Семёнове превышает 21 метр, а в Чкаловске — более 13 метров. По словам министра, праздничные украшения продолжили визуальное брендирование городов, привлекли внимание туристов и подчеркнули их уникальность.

Елка в Семенове.

Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина подчеркнула, что в основе концепции украшения елок лежит идея аутентичности каждого места. Семёнов издавна известен хохломской росписью — самым узнаваемым российским промыслом, а также традициями работы с деревом. Поэтому на ёлке, установленной на площади Ленина, появились элементы "новой хохломы", представленной год назад на Красной площади и в самом Семёнове. Среди украшений можно увидеть матрёшек, жар-птиц и деревянные ложки, изготовленные местными мастерами.

Для Чкаловска, родины легендарного советского лётчика Валерия Чкалова, была выбрана другая концепция: праздничная ель украшена символами неба и облаков, а также уникальными игрушками — моделями самолёта АНТ-25, дизайн которых разработали специалисты ИРГСНО. Как отметила Шорина, облака и световые гирлянды создают эффект ели, погружённой в звёздное небо.

Елка в Чкаловске.

Напомним, нацпроект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, стал преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его задачи включают развитие туристической инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качества сервиса и безопасности поездок.

Напомним, что в Нижнем Новгороде к Новому году установили 9 елей.