Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января Общество

Фото: Александр Воложанин

С 12 января 2026 года все жители Нижегородской области смогут сдать свои ёлки и сосны, купленные в лесничестве, на переработку, чтобы они не попали на свалку.

Как сообщили в минлесхозе, участвовать в акции могут все жители региона, которые приобрели ель или сосну в лесничестве по официальному договору купли-продажи. Для сдачи дерева достаточно предъявить этот документ в любое ближайшее лесничество — вне зависимости от места покупки.

Цель акции — не допустить, чтобы праздничные деревья оказались в контейнерах для мусора или на полигонах ТКО. Вместо этого их переработают с пользой для природы.

Собранные деревья будут утилизированы двумя способами. Часть пойдёт на сжигание в котельных и лесопожарных станциях с соблюдением всех экологических норм. Остальные переработают в щепу, которую затем используют для производства мульчи, компоста или других видов сырья.

По данным министерства, в этом сезоне лесничества региона заготовили 4030 хвойных деревьев для новогодних праздников.

Пункты приёма организованы во всех районных лесничествах области. Актуальный список адресов и контактных телефонов размещён на сайте минлесхоза Нижегородской области.

