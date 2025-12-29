Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2025 19:02Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники
29 декабря 2025 18:42Как встретить Новый 2026 год по китайскому календарю и привлечь благополучие
29 декабря 2025 18:36Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя
29 декабря 2025 18:18Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
29 декабря 2025 16:25Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах
Общество

Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января

29 декабря 2025 18:18 Общество
Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января

Фото: Александр Воложанин

С 12 января 2026 года все жители Нижегородской области смогут сдать свои ёлки и сосны, купленные в лесничестве, на переработку, чтобы они не попали на свалку.

Как сообщили в минлесхозе, участвовать в акции могут все жители региона, которые приобрели ель или сосну в лесничестве по официальному договору купли-продажи. Для сдачи дерева достаточно предъявить этот документ в любое ближайшее лесничество — вне зависимости от места покупки.

Цель акции — не допустить, чтобы праздничные деревья оказались в контейнерах для мусора или на полигонах ТКО. Вместо этого их переработают с пользой для природы.

Собранные деревья будут утилизированы двумя способами. Часть пойдёт на сжигание в котельных и лесопожарных станциях с соблюдением всех экологических норм. Остальные переработают в щепу, которую затем используют для производства мульчи, компоста или других видов сырья.

По данным министерства, в этом сезоне лесничества региона заготовили 4030 хвойных деревьев для новогодних праздников.

Пункты приёма организованы во всех районных лесничествах области. Актуальный список адресов и контактных телефонов размещён на сайте минлесхоза Нижегородской области.

Ранее стало известно, сколько стоят живые ели и елочных букет на базарах.

Ранее стало известно, сколько стоят живые ели и елочных букет на базарах.

Теги:
Деревья Минлесхоз Новый год
