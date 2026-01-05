Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Происшествия

НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria

05 января 2026 17:39 Происшествия
НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" получил штраф в 100 тысяч рублей за нарушение правил маркировки пищевой продукции. Такое решение вынес Арбитражный суд Нижегородской области.

В составе кетчупа под брендом Astoria, произведённого 29 сентября 2025 года, обнаружили диоксид серы. Данный консервант не был указан на упаковке. Проверку проводили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования показали, что содержание диоксида серы в образце составило 312,6 ± 71,9 мг/кг. Но на этикетке о нём не было ни слова, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза. По закону, производитель обязан указывать все добавки, особенно те, которые могут вызвать реакцию у чувствительных потребителей.

Компания была признана виновной в нарушении требований технического регламента. НМЖК назначили минимальный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2025 года в Беларуси запретили продажу и ввоз соусов Astoria, производимых на Нижегородском масло-жировом комбинате из-за кишечной палочки и незаявленных добавок.

Продовольствие Суд Штраф
