597 ветеринарных нарушений выявили в Нижегородской области

25 декабря 2025 09:33 Общество
В Нижегородской области специалисты Россельхознадзора выявили 597 нарушений ветеринарных требований при оформлении продукции. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.

Кроме того, в ходе мониторинга было найдено 120 тысяч ветеринарных сопроводительных документов, которые не были погашены в установленные сроки. Как подчеркнули в ведомстве, это нарушает принцип прослеживаемости продукции, который обеспечивает безопасность сельскохозяйственных пищевых товаров.

Всем предприятиям, допустившим нарушения, направлены соответствующие предупреждения через модуль "ВетИС.Паспорт". Ситуация остается на контроле ведомства.

Россельхознадзор рекомендует всем участникам оборота такой продукции неукоснительно соблюдать ветеринарные требования для защиты потребителей от некачественных товаров.

Ранее сообщалось, что инспекторы Россельхознадзора по Нижегородской области завершили проверку новогодних ёлочных базаров в Нижнем Новгороде. Кроме того, в Нижегородской области нашли 18 тонн сомнительного сыра "Российский".

