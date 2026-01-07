Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым

07 января 2026
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова.

В своём обращении он подчеркнул духовную значимость этого дня для всех православных христиан, отметив, что Рождество — это время внутреннего обновления, переосмысления поступков и стремления к добру.

"Вифлеемская звезда, указавшая путь волхвам, – вечный символ. Она напоминает, что даже в самой глубокой тьме всегда есть путеводный луч, если сердце открыто к вере. Этот праздник вновь пробуждает в нас надежду и напоминает: у каждого есть свой внутренний свет – голос совести, стремление к истине и любви. Рождество призывает нас следовать этому свету, доверять ему и не давать ему угаснуть под грузом будничных забот", — отметил глава региона.

Никитин призвал нижегородцев не ограничиваться праздничным настроением, а воплощать христианские ценности в повседневной жизни — проявлять милосердие, помогать тем, кто нуждается в поддержке, быть терпимее и внимательнее друг к другу.

Особое место в рождественском обращении губернатора заняло упоминание торжественной ночной службы, которую он назвал "живой встречей с чудом", наполняющей души светом и покоем.

Глава региона также отметил вклад Нижегородской митрополии в сохранение исторического и духовного наследия области. По его словам, в регионе продолжается восстановление храмов и монастырей, реализуются важные социальные и образовательные инициативы.

"В праздник Рождества Христова желаю, чтобы в каждом доме царили любовь и взаимопонимание, чтобы рядом были те, кто дорог, а на жизненном пути встречались только добрые и отзывчивые люди. Крепкого здоровья, душевного света и неугасающей надежды! С Рождеством Христовым!"— пожелал Глеб Никитин нижегородцам.

