Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю наступающего Нового года. В своём обращении он подвел итоги уходящего 2025 года и поделился надеждами на будущие успехи.
"Дорогие нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом! Этот праздник наполняет наши дома атмосферой тепла, объединяя поколения за праздничным столом. Мы всегда встречаем его с верой в лучшее, с благодарностью за прожитое и надеждой на новые свершения", — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что любые позитивные перемены начинаются с личного выбора, с готовности двигаться вперёд и открываться новым возможностям.
Говоря об итогах года, Никитин отметил, что 2025-й стал для региона временем значимых достижений и преодоления вызовов. Несмотря на внешние трудности, область продолжила реализацию масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни.
В частности, губернатор выделил открытие первой очереди международного ИТ-кампуса, назвав его важным шагом к созданию "города будущего". Он выразил уверенность, что такие проекты помогут молодёжи оставаться в регионе, получая образование, строя карьеру и создавая семьи на родной земле.
Никитин напомнил и о запуске в 2025 году масштабной демографической инициативы "ОСНОВА", которая уже начала приносить первые положительные результаты.
Особое внимание губернатор уделил социальной политике. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остаётся важнейшим приоритетом. "Наша обязанность — защищать справедливость, сохранять историческую правду и воспитывать эти ценности в подрастающем поколении. Это особенно значимо в год 80-летия Великой Победы", — отметил он.
Никитин также рассказал о достижениях региона в рамках национальных проектов. В 2025 году в области капитально отремонтировали множество школ, построили 25 фельдшерско-акушерских пунктов и благоустроили более 70 общественных пространств. Кроме того, регион показал высокие результаты в аграрной отрасли и промышленности.
Он выразил гордость за успехи нижегородцев в различных сферах — от культуры и образования до медицины и туризма. Особо губернатор отметил победу хоккейной команды "Торпедо-Горький" во Всероссийской хоккейной лиге, назвав её примером силы духа и упорства.
В завершение своего послания губернатор пожелал жителям области здоровья, мира и вдохновения в наступающем году.
"Пусть 2026-й год станет продолжением пути, начатого нами вместе. Пусть он принесёт каждому из вас новые возможности, счастье и благополучие. Встретим его с добрыми мыслями и готовностью к созиданию. С Новым годом, друзья! Мира, любви и добра!" — сказал глава региона.
В своих социальных сетях Глеб Никитин опубликовал праздничное видео.
"В Новом году - только хорошего!" — заключил губернатор.
