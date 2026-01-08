Нижегородская скорая помощь отреагировала на 200 тысяч вызовов в 2025 году

Фото:
Бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода в 2025 году отреагировали более чем на 200 тысяч вызовов. Несмотря на растущую нагрузку, среднее время прибытия на место не превышает 20 минут.
Такие данные опубликовал в своём телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. По его словам, показатели остаются стабильными даже в условиях увеличения числа вызовов, требующих неотложной и высококвалифицированной помощи.
Медики отмечают, что особенно часто помощь требовалась пациентам с острыми сердечными состояниями и после тяжёлых травм. В ответ на это службы усилили техническое оснащение: теперь реанимационные бригады используют портативные УЗИ-аппараты.
Как пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов, мобильные ультразвуковые устройства позволяют быстро выявлять критические состояния, в том числе при ДТП, ножевых ранениях и других неясных симптомах. Это помогает точнее устанавливать катетеры, контролировать жизненно важные функции и ускорять подготовку к хирургическому вмешательству в стационаре.
Несмотря на высокую нагрузку, уровень жалоб на работу бригад остаётся минимальным — всего 0,1% от общего количества вызовов. Чаще всего претензии связаны с затруднённой транспортной доступностью и высокой загруженностью службы.
Ранее сообщалось, что самой распространенной травмой у нижегородцев в новогодние праздники стал перелом лучевой кости.
