109 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в регионе было зарегистрировано около 17 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. По результатам лабораторного мониторинга, среди циркулирующих штаммов продолжает преобладать вирус гриппа A(H3N2).

Кроме того, за указанный период зафиксировано 109 новых случаев COVID-19.

Как отмечают специалисты, интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей. Это связано, в первую очередь, с тем, что в праздничные дни и во время школьных каникул население реже обращается за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 390 нижегородцев обратились за экстренной медпомощью в новогоднюю ночь.