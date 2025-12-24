Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог

С 1 по 22 декабря 2025 года в Нижегородской области зафиксировано почти 70 случаев госпитализаций с травмами, полученными на скользких улицах. Такие данные НИА "Нижний Новгород" предоставило региональное министерство здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что в числе пострадавших оказались четверо детей.
Кроме того, врачи зарегистрировали 13 случаев обращения за медпомощью, связанных с переохлаждением и другими холодовыми травмами.
При этом госпитализаций из-за падения наледи с крыш и других сооружений в указанный период не было.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде на неделе ожидаются сильные морозы и снегопады.
