Происшествия

Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог

24 декабря 2025 17:25 Происшествия
Около 70 нижегородцев госпитализировали из-за скользких дорог

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

С 1 по 22 декабря 2025 года в Нижегородской области зафиксировано почти 70 случаев госпитализаций с травмами, полученными на скользких улицах. Такие данные НИА "Нижний Новгород" предоставило региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в числе пострадавших оказались четверо детей.

Кроме того, врачи зарегистрировали 13 случаев обращения за медпомощью, связанных с переохлаждением и другими холодовыми травмами.

При этом госпитализаций из-за падения наледи с крыш и других сооружений в указанный период не было.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде на неделе ожидаются сильные морозы и снегопады. 

Как избежать обморожений в зимний период, читайте здесь.

