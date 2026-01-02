Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 января 2026 17:09Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
02 января 2026 15:51Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
02 января 2026 14:50Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
02 января 2026 12:29Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января
02 января 2026 11:31Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года
02 января 2026 10:28Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове
Общество

Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января

02 января 2026 17:09 Общество
Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января

Фото: Максим Герасимов

С 3 января поликлиники Нижегородской области приступают к проведению первой в 2026 году диспансеризации. Об этом в своем телеграм-канале напомнил главред медиа "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пройти профосмотр в этом году могут жители, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах. Кроме того, врачи напоминают, что всем гражданам старше 40 лет рекомендуется проходить обследование ежегодно.

Никонов добавил, что к анонсированию профосмотров медики подошли с креативом.

"Дзержинск завлекает кокошниками и кислородными коктейлями, в Нижнем диспансеризацию превратят в семейную Рождественскую акцию. В Выксе Дед Мороз на личном примере напомнил о важности заботы о своём здоровье", - написал он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в Нижнем Новгороде прошла первая ночная диспансеризация.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
диспансеризация Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
31 декабря 2025 12:17Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году
30 декабря 2025 14:43Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей
24 декабря 2025 18:07Опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных