Вратарь ХК "Старт" Юрий Иванчиков признан лучшим игроком декабря Спорт

Фото: ХК "Старт"

Вратарь нижегородского хоккейного клуба "Старт" Юрий Иванчиков удостоен звания лучшего игрока месяца в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония вручения Кубка прошла 8 января, перед матчем против московского "Динамо", рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

Эта награда вручается спортсменам за вклад в развитие спорта и повышение престижа Нижнего Новгорода на федеральном уровне. Она учреждена городской администрацией и Центром управления и развития спорта региона.

Кубок Юрию Иванчикову вручил генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров. Он отметил его профессионализм, стабильность и мастерство, особенно проявленные в решающих матчах.

"Мы гордимся Юрой, он – настоящая звезда "Старта" и пример для молодых спортсменов. Его талант и трудолюбие являются вдохновением для всех нас", - подчеркнули в пресс-службе спортивного клуба.

Напомним, традиция чествования выдающихся атлетов была заложена в сентябре 2025 года по инициативе мэра Юрия Шалабаева. Первая премия была вручена Марии Самойловой из "Норманочки", в октябре звания лучшего игрока удостоился вратарь ХК "Торпедо" Денис Костин, а в ноябре лучшим признан блокирующий ВК "Горький" Михаил Щербаков.