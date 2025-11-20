Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне Спорт

Хоккеисты "Торпедо" одержали волевую победу над московским "Спартаком" со счётом 4:3. Это вторая встреча команд в текущем сезоне.

Уже на 10-й минуте нижегородцы открыли счёт, действуя в численном меньшинстве. Егор Виноградов обыграл защитников соперника и отдал точную передачу Александру Яремчуку, который не оставил шансов вратарю красно-белых.

На старте второго периода Егор Соколов показал игрокам "Пари НН" мастер-класс и забил гол головой, но судьи, конечно же, отменили взятие ворот. Счёт остался прежним — 1:0. Вскоре "Торпедо" удвоило преимущество. Василий Атанасов с синей линии отправил шайбу в сетку с неудобной — 2:0.

Однако москвичи сумели быстро сократить отставание, реализовав большинство. А под занавес второго периода "Спартак" вообще сравнял счёт, вернув интригу в игру — 2:2.

В третьем периоде нижегородцы вновь вышли вперёд благодаря броску Богдана Конюшкова. А затем 17-летний Виктор Фёдоров воспользовался ошибкой голкипера гостей и забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав счёт 4:2.

"Спартак" сумел отыграть одну шайбу в формате "4 на 4", а затем получил численное преимущество. Однако реализовать моменты гости не смогли, и финальная сирена зафиксировала победу "Торпедо" — 4:3.

Перед началом встречи вратарь "Торпедо" Денис Костин получил награду "Лучший игрок октября". Кроме того, матч стал юбилейным для нападающего Сергея Гончарука, который провёл 350-ю игру в КХЛ.

Подопечные Алексея Исакова набрали важные два очка перед недельным перерывом и остались на втором месте Западной конференции. На данный момент у "автозаводцев" 41 балл, столько же у лидера Запада "Локомотива".

Последний матч (6+) продолжительной домашней серии пройдет 28 ноября. "Торпедо" примет минское "Динамо".

Напомним, нападающий Никита Артамонов проведет остаток сезона в нижнекамском "Нефтехимике" на правах аренды.

Фото: ХК "Торпедо"