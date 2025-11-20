ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
20 ноября 2025 22:23Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне
20 ноября 2025 16:33Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов
20 ноября 2025 16:10Торпедовец Никита Артамонов проведет остаток сезона в "Нефтехимике"
20 ноября 2025 13:45Юные футболисты "Пари НН" стали серебряными призерами турнира в Китае
20 ноября 2025 10:04ПКМФ "Торпедо" разгромил "Новую Генерацию" и вышел в 1/4 финала Кубка России
20 ноября 2025 09:15"Торпедо-Горький" завершил домашнюю серию поражением
19 ноября 2025 16:26Евгений Люлин: "Второе место – не наш вариант. Будем бороться за лидерство!"
19 ноября 2025 14:35Фотовыставка, посвященная истории самбо в России, открылась в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 14:18Еще три нижегородских стадиона могут реконструировать по механизму КРТ
19 ноября 2025 09:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у "Зенита"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне

20 ноября 2025 22:23 Спорт

Хоккеисты "Торпедо" одержали волевую победу над московским "Спартаком" со счётом 4:3. Это вторая встреча команд в текущем сезоне.

Уже на 10-й минуте нижегородцы открыли счёт, действуя в численном меньшинстве. Егор Виноградов обыграл защитников соперника и отдал точную передачу Александру Яремчуку, который не оставил шансов вратарю красно-белых.

На старте второго периода Егор Соколов показал игрокам "Пари НН" мастер-класс и забил гол головой, но судьи, конечно же, отменили взятие ворот. Счёт остался прежним — 1:0. Вскоре "Торпедо" удвоило преимущество. Василий Атанасов с синей линии отправил шайбу в сетку с неудобной — 2:0.

Однако москвичи сумели быстро сократить отставание, реализовав большинство. А под занавес второго периода "Спартак" вообще сравнял счёт, вернув интригу в игру — 2:2.

В третьем периоде нижегородцы вновь вышли вперёд благодаря броску Богдана Конюшкова. А затем 17-летний Виктор Фёдоров воспользовался ошибкой голкипера гостей и забросил свою первую шайбу в КХЛ, сделав счёт 4:2.

"Спартак" сумел отыграть одну шайбу в формате "4 на 4", а затем получил численное преимущество. Однако реализовать моменты гости не смогли, и финальная сирена зафиксировала победу "Торпедо" — 4:3.

Перед началом встречи вратарь "Торпедо" Денис Костин получил награду "Лучший игрок октября". Кроме того, матч стал юбилейным для нападающего Сергея Гончарука, который провёл 350-ю игру в КХЛ.

Подопечные Алексея Исакова набрали важные два очка перед недельным перерывом и остались на втором месте Западной конференции. На данный момент у "автозаводцев" 41 балл, столько же у лидера Запада "Локомотива".

Последний матч (6+) продолжительной домашней серии пройдет 28 ноября. "Торпедо" примет минское "Динамо".

Напомним, нападающий Никита Артамонов проведет остаток сезона в нижнекамском "Нефтехимике" на правах аренды.

Фото: ХК "Торпедо"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных