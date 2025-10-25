Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
"Лучшим игроком сентября" в Нижнем Новгороде стала футзалистка Мария Самойлова

Лучшим игроком сентября в Нижнем Новгороде стала футзалистка Мария Самойлова

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В эти выходные мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал старт новой спортивной традиции - вручению Кубка лучшему игроку месяца.

Церемония награждения состоялась на матче Чемпионата России по мини-футболу между нижегородской "Норманочкой" и "Лагуной-УОР" из Пензы.

Обладательницей Кубка стала нападающая "Норманочки" Мария Самойлова.

Стоит отметить, что нижегородки сегодня продемонстрировали отличную игру, победив со счётом 5:1. Мария также отметилась голом в этом матче.

Напомним, в Нижнем Новгороде в конце сентября объявили о новой программе поддержки молодых спортсменов. Лучшие игроки шести ведущих клубов города ежемесячно будут получать стипендии в размере 50 000 рублей. Инициатива реализуется администрацией города совместно с Центром управления и развития спорта. Также в городе начнут ежемесячно присваивать звание лучшего игрока.

Юрий Шалабаев добавил, что награда "Лучший игрок месяца" будет вручаться не только за спортивные достижения, но и за активное участие в социальных инициативах. Это позволит не только отметить профессионализм спортсменов, но и подчеркнуть их вклад в развитие города и общества.

"У меня уже появляется спортивный азарт - узнать, кто станет лучшим игроком месяца в октябре. Ждём!" - написал мэр в своём Telegram-канале.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных