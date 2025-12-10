Блокирующий "Горького" Михаил Щербаков стал лучшим игроком ноября Спорт

Фото: АНО "ЦУРС"

Волейболист нижегородского клуба "Горький" Михаил Щербаков признан лучшим игроком ноября. Спортсмен был отмечен за стабильный вклад в успехи команды, которая в течение месяца одержала три победы в шести матчах, сообщили в АНО "ЦУРС".

По итогам 11 туров Щербаков стал лидером Чемпионата России по количеству закрытых атак соперника — на его счету 37 результативных блоков.

Напомним, награда "Лучший игрок месяца" была инициативой мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, которая реализуется при поддержке администрации города и ЦУРС с сентября этого года. Награда присуждается не только за спортивные достижения, но и за активное участие в социальных инициативах.

Первой лауреаткой стала футзалистка Мария Самойлова из "Норманочки". А в октябре награду получил вратарь "Торпедо" Денис Костин.

