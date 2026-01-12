Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
12 января 2026 09:56 Происшествия
Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания

В Арзамасе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в феврале попытался поджечь административное здание. Полицейский патруль пресек действия злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД России по Нижегородской области.

Известно, что в ночь на 23 февраля мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание на улице Ленина. В результате загорелся салон автомобиля, на котором он приехал, однако само здание не пострадало.

На месте происшествия находились сотрудники ГИБДД и полиции ОМВД России "Арзамасский", которые обеспечивали порядок в городе. Полицейские быстро ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1975 года рождения. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Если вину мужчины докажут, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за намерение устроить взрыв газа в жилом доме.

Арзамасский район Суд Терроризм
