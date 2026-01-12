Жителя Арзамаса осудят за попытку поджога административного здания Происшествия

В Арзамасе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в феврале попытался поджечь административное здание. Полицейский патруль пресек действия злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД России по Нижегородской области.

Известно, что в ночь на 23 февраля мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание на улице Ленина. В результате загорелся салон автомобиля, на котором он приехал, однако само здание не пострадало.

На месте происшествия находились сотрудники ГИБДД и полиции ОМВД России "Арзамасский", которые обеспечивали порядок в городе. Полицейские быстро ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1975 года рождения. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Если вину мужчины докажут, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

