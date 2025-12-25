ФСБ задержала нижегородца за донат террористам — видео Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Нижегородское УФСБ задержало местного жителя, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что нижегородец по идеологическим мотивам перевел деньги на счета, используемые террористической организацией, которая запрещена в РФ.

На видео, снятом силовиками, задержанный рассказывает об иностранных кураторах, которые строят из себя борцов за идею, хотя сами "свою голову не подставляют". По его словам, в какой-то момент эти люди начали подталкивать его к совершению теракта, а также просить передавать им данные о значимой инфраструктуре на территории РФ.

Следователи УФСБ завели уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Фигурант задержан. Дома у него проведен обыск, в ходе которого были изъяты компьютер и телефон.

Суд постановил заключить мужчину под стражу. Силовики устанавливают возможных соучастников и прочие эпизоды противоправной деятельности.

Напомним, осенью военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену.

Сообщалось также о жителе Дзержинска, который получил 12 лет колонии за теракт на железной дороге.