10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 11:54Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка"
12 января 2026 11:50Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму
12 января 2026 11:19Нижегородцам рассказали, когда снова будут 12-дневные новогодние каникулы
12 января 2026 11:04Крещенские морозы идут в Нижний Новгород
12 января 2026 10:35Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд
12 января 2026 10:14Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области
12 января 2026 09:43Нижегородцам напомнили правила безопасного возвращения в офис
12 января 2026 09:22Движение встало из-за ДТП на трассе М‑12 в Арзамасском округе
12 января 2026 09:00Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород утром 12 января
11 января 2026 18:15Нижегородские дорожники вывезли 142 тысячи кубометров снега за четыре дня
Общество

Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка"

12 января 2026 11:54 Общество
Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра Улыбка

Фото: предоставлено организаторами проекта

Социальные участковые из Автозаводского района Нижнего Новгорода навестили детей, временно проживающих в социально-реабилитационном центре "Улыбка". Вместе с учениками школы №190 они подготовили для ребят новогодний праздник.

Воспитанники центра оказались в трудной жизненной ситуации, и для них подобные визиты – не просто развлечения, а важная часть эмоциональной поддержки. Участники проекта "Социальный участковый" вместе со школьниками подготовили и провели театрализованное представление под названием "В новый год по-новому", а также организовали интерактивные игры.

После спектакля дети получили подарки – развивающие игры, сладости и сувениры с символикой проекта. По словам куратора проекта "Социальный участковый" Анны Кашиной, организаторы старались подарить детям ощущение чуда и заботы, ведь для них это особенно важно.

"Каждый ребенок верит в чудо, особенно в Новый год. Мы хотели подарить тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Для обычного ребенка гости и подарки – это часть праздника, а для воспитанников центра – настоящее событие", – отметила она.

Руководитель центра "Улыбка" Алла Ситник подчеркнула, что такие визиты помогают детям не только отвлечься, но и развивать творческие навыки. Она поблагодарила гостей за внимание и участие.

"Каждый визит – это не просто праздник, а важная часть реабилитации. Мы всегда рады любой помощи и с благодарностью принимаем участие разных организаций. Социальные участковые подарили нашим ребятам радость и продлили атмосферу новогодних торжеств", – сказала Ситник.

Это уже не первое сотрудничество центра с проектом "Социальный участковый". В конце прошлого года в рамках акции "Твори добро" активисты помогли с ремонтом одного из помещений: они покрасили стены в кабинете психологической помощи. С тех пор участковые стали добрыми друзьями центра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Дети социальные участковые
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 16:11Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году
22 декабря 2025 11:10Социальные участковые проводят новогодние праздники во дворах Нижнего Новгорода
10 декабря 2025 16:04Нижегородские соцучастковые устроили автопробег в честь Дня Героев Отечества
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных