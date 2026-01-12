Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка" Общество

Фото: предоставлено организаторами проекта

Социальные участковые из Автозаводского района Нижнего Новгорода навестили детей, временно проживающих в социально-реабилитационном центре "Улыбка". Вместе с учениками школы №190 они подготовили для ребят новогодний праздник.

Воспитанники центра оказались в трудной жизненной ситуации, и для них подобные визиты – не просто развлечения, а важная часть эмоциональной поддержки. Участники проекта "Социальный участковый" вместе со школьниками подготовили и провели театрализованное представление под названием "В новый год по-новому", а также организовали интерактивные игры.

После спектакля дети получили подарки – развивающие игры, сладости и сувениры с символикой проекта. По словам куратора проекта "Социальный участковый" Анны Кашиной, организаторы старались подарить детям ощущение чуда и заботы, ведь для них это особенно важно.

"Каждый ребенок верит в чудо, особенно в Новый год. Мы хотели подарить тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Для обычного ребенка гости и подарки – это часть праздника, а для воспитанников центра – настоящее событие", – отметила она.

Руководитель центра "Улыбка" Алла Ситник подчеркнула, что такие визиты помогают детям не только отвлечься, но и развивать творческие навыки. Она поблагодарила гостей за внимание и участие.

"Каждый визит – это не просто праздник, а важная часть реабилитации. Мы всегда рады любой помощи и с благодарностью принимаем участие разных организаций. Социальные участковые подарили нашим ребятам радость и продлили атмосферу новогодних торжеств", – сказала Ситник.

Это уже не первое сотрудничество центра с проектом "Социальный участковый". В конце прошлого года в рамках акции "Твори добро" активисты помогли с ремонтом одного из помещений: они покрасили стены в кабинете психологической помощи. С тех пор участковые стали добрыми друзьями центра.