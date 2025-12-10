Нижегородские соцучастковые устроили автопробег в честь Дня Героев Отечества Общество

Фото: организаторы проекта

Социальные участковые провели символичную акцию ко Дню Героев Отечества, который празднуется в России 9 декабря. Десятки людей присоединились к массовому автопробегу по знаковым местам приволжской столицы. Устроители акции предоставили участникам символику и триколор для украшения автотранспорта.

Начался автопробег с возложения цветов к мемориалу "Никто не забыт, ничто не забыто" на площади Героев в Московском районе. Собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель комитета Заксобрания региона по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

"Патриотизма не бывает много или мало, это — идеология, культура народа, которая подчеркивает важность ответственного отношения к своей Родине, своему государству. Сегодня на самом деле исконно русский, православный праздник. Мы отмечаем День Героев Отечества в день небесного покровителя России, день памяти святого Георгия Победоносца. Поэтому сегодня очень важно чествовать наших героев, тем более сейчас, во время проведения СВО. И могу сказать с уверенностью, что это праздник всего нашего народа. Праздник каждого военнослужащего в зоне СВО, каждого врача и волонтера, кто помогает нашим бойцам, каждого, кто верит и ждет Победы", — заявил депутат ЗСНО Василий Суханов.

Участники автопробега почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Затем колонна из 30 автомобилей проследовала до парка Победы на набережной Гребного канала. Активисты проекта "Социальный участковый" провели участникам историческую экскурсию, а после угостили солдатской кашей с горячим чаем.

Завершилось мероприятие возле катера "Герой" на Нижневолжской набережной. Все участники автопробега выстроились на Чкаловской лестнице и зажгли фонарики в знак единства народной памяти и благодарности Героям Отечества.

Как отметил активист проекта "Социальный участковый" Виктор Полозков, эта акция и для тех, кто помнит, и для тех, кто, быть может, забыл о памятном дне. "Сегодня мы говорим о том, что важно помнить о великом наследии России, о подвигах Героев Отечества. Помнить, хранить и быть достойным этой памяти", - сказал он.