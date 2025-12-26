Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году

26 декабря 2025 16:11
Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году

Фото: организаторы проекта

Проект "Социальный участковый", инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, завершил 2025 год с заметными результатами и новыми направлениями работы. Итоги подвели в Нижнем Новгороде на встрече в Доме народного единства, где собрались руководители, координаторы и активисты проекта.

По словам руководителя проекта, генерального директора АНО "Дом народного единства" Романа Кошелева, главной задачей соцучастковых остается прямая коммуникация с жителями: сбор обращений, информирование о мерах поддержки, помощь в решении повседневных проблем. 

За год социальные участковые провели шесть проходов и собрали более 240 тысяч анкет и обращений. Обратную связь получили 94% заявителей, а половина вопросов уже решена. Чаще всего люди обращались по темам ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, транспорта, а также здравоохранения.

С января было проведено более 300 мероприятий: от дворовых праздников до гуманитарных акций и мастер-классов в поддержку участников специальной военной операции. Особое внимание уделяется помощи семьям военнослужащих.

Появились и новые форматы работы. По итогам сентябрьского форума проекта Одним из ключевых нововведений стал формат "Мобильный социальный участковый", направленный на работу с жителями отдаленных и закрытых территорий. В распоряжении участников проекта появился брендированный транспорт, организованы выездные приемы. За один месяц работы мобильные участковые посетили четыре района Нижнего Новгорода, приняли 5 600 человек и собрали 630 обращений.

Проект также активно развивается в научном и образовательном направлениях. Совместно с ННГУ имени Лобачевского были проведены два масштабных социологических опроса, в которых приняли участие более 69 тысяч человек. Большинство респондентов положительно оценили эффективность проекта (82% опрошенных) и программы поддержки семей с детьми (87%). Полученные данные легли в основу управленческих решений. 

По поручению губернатора была запущена образовательная программа для социальных участковых. Первые 120 активистов прошли обучение в "Школе ЖКХ", где изучали темы жилищно-коммунального хозяйства и работы с аварийными объектами. Программа продолжится в следующем году.

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что участковые стали важным звеном в системе поддержки горожан. 

"Как координатор проекта, с уверенностью могу сказать, что социальные участковые — первые помощники депутатов городской думы. Они знают каждую семью и могут оперативно передать информацию депутатам. Это позволяет оказывать помощь адресно и своевременно", - сказал он.

Чинцов подчеркнул, что социальные участковые являются ключевым звеном в оказании поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Важно, чтобы ни один герой и ни одна семья не остались без должного внимания.

По итогам года благодарностями наградили около 150 активистов. Отдельные церемонии прошли в Кстовском районе и Дзержинске, где отметили ещё 50 участников проекта. Также был представлен фильм о результатах работы проекта.

В 2026 году "Социальный участковый" планирует расширить географию мобильных выездов, усилить взаимодействие с депутатами и акцентировать внимание на поддержке участников СВО и их семей.

Проект охватывает Нижний Новгород, Кстово, Дзержинск, Арзамас и Богородск. В его составе — 918 социальных участковых и 39 координаторов-депутатов. Всего за время реализации собрано более 780 тысяч обращений от жителей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных