Социальные участковые проводят новогодние праздники во дворах Нижнего Новгорода Общество

Фото: организаторы проекта "Социальный участковый"

Социальные участковые возрождают традицию дворовых встреч, организуя праздничные новогодние елки во дворах жилых домов. Активисты проекта уже запустили серию праздничных мероприятий в шести районах Нижнего Новгорода (0+).

По словам куратора проекта "Социальный участковый", депутата городской думы Инны Ванькиной, такие елки проходят ежегодно и становятся доброй традицией. Она отметила, что в организации участвуют администрация, социальные участковые и сами жители.

"Здорово, что люди, независимо от должностей и статуса, собираются во дворе, играют с детьми, встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это отличная возможность для депутатов пообщаться с жителями, услышать их пожелания и рассказать о планах развития города. Такие встречи объединяют и создают праздничное настроение", — подчеркнула Ванькина.

Первые мероприятия уже прошли в Канавинском и Ленинском районах. Жители стали участниками ярких представлений с участием Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов. Во дворах звучали новогодние песни, а дети и взрослые с удовольствием участвовали в конкурсах и танцах. В завершение все получили сладкие подарки.

Жители с энтузиазмом восприняли инициативу.

"Нам очень понравилось. Интересно было и малышам, и детям постарше. Приятно, что такие праздники проходят прямо у дома", — поделилась впечатлениями Елена из Канавинского района.

"Мы всегда с радостью приходим на такие мероприятия. Здорово, когда можно просто выйти из дома и попасть в атмосферу праздника. Спасибо за заботу о наших детях", — добавила жительница Ольга.

В ближайшие дни дворовые елки пройдут также в Московском, Советском, Приокском и Кстовском районах. Принять участие в празднике смогут все желающие. Акция стала частью большой работы по укреплению связей между жителями.

Социальный участковый Татьяна Ворошкова отметила, что такие мероприятия способствуют сплочению людей.

"Посмотрите, сколько детей и взрослых пришли на праздник. Это объединяет, делает нас добрее и внимательнее друг к другу. Хочу поблагодарить всех активных жителей за участие в жизни своих районов. Вместе мы можем многое", — сказала она.

Ранее в рамках проекта уже прошли десятки дворовых мероприятий — летом это были спортивные состязания и детские праздники. Теперь активисты решили собирать соседей у новогодней елки.