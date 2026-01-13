10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Новые правила расчета больничных начали действовать в Нижегородской области

13 января 2026 10:44
Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Нижегородской области вступили в силу обновлённые правила расчёта выплат по больничным листам. Изменения затрагивают как официально трудоустроенных граждан, так и самозанятых, оформивших добровольное социальное страхование. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Теперь жители региона, работающие на себя, могут добровольно присоединиться к системе страхования на случай временной нетрудоспособности. Для этого необходимо регулярно платить страховые взносы. Доступны два варианта страховой суммы — 35 000 или 50 000 рублей в месяц, при этом размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы.

Право на получение выплат по больничному у самозанятых возникает только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Если страховой стаж составляет от полугода до года, пособие будет выплачиваться в размере 70% от страховой суммы. При участии в системе более года выплата составит 100%. Такой режим будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Изменения также коснулись наёмных работников. С января 2026 года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос в связи с увеличением регионального МРОТ, который теперь составляет 27 093 рубля.

Максимальные выплаты по больничному листу смогут получить только те сотрудники, чей официальный доход достаточно высок. Так, среднемесячный заработок должен превышать 185 000 рублей в 2024 году и 230 000 рублей в 2025 году. При более низких доходах размер пособия будет снижаться пропорционально.

По мнению экспертов, новые правила направлены на повышение уровня социальной защищённости работающего населения и поощрение легализации доходов.

Ранее сообщалось, что индексацию страховых пенсий на 7,6% утвердили в Нижегородской области.

