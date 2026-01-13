Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники Общество

Фото: Евгений Поторочин

Во время долгих новогодних каникул нижегородцы, так же, как и большинство россиян, предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения. В первые 10 дней этого года в Нижегородской области трафик передачи данных не показал существенно роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато голосовой трафик в регионе побил рекорд и был самым высоким за последние 5 лет, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще и вырос на 15%.

В целом по стране объем минут увеличился на 27%, а всего жители страны проговорили более 6,5 тысячи лет, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных. Пик голосового общения традиционно пришёлся на 31 декабря. В этот день абоненты оператора потратили на звонки 14% от общего объёма минут. Всего с 31 декабря по 12 января жители страны проговорили более трёх миллиардов минут, что эквивалентно 6530 годам непрерывного общения.

Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45–54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.

Молодёжь 14–24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14–24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объёму интернет‑трафика в новогодние каникулы ожидаемо стали россияне 35–44 лет (35%), далее следуют абоненты 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (15%).