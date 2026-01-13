У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2026 14:15С марта 2026 года в России изменится формула расчёта алиментов на детей
13 января 2026 13:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь 57 организациям в 2025 году
13 января 2026 13:25Стало известно, какие электрички отменят в Нижегородской области в январе
13 января 2026 13:09Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
13 января 2026 13:04Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники
13 января 2026 12:50Паромная переправа в Павлове приостановит работу 14 января
13 января 2026 12:3813-летнего школьника вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
13 января 2026 12:24Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году
13 января 2026 12:12Щит "Владимир" демонтируют в Нижнем Новгороде
13 января 2026 11:54Нижегородский минлесхоз организует сбор новогодних ёлок для переработки
Общество

Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники

13 января 2026 13:04 Общество
Нижегородцы выбрали живое общение: трафик звонков вырос на 15% за праздники

Фото: Евгений Поторочин

Во время долгих новогодних каникул нижегородцы, так же, как и большинство россиян, предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения.  В первые 10 дней этого года в Нижегородской области трафик передачи данных не показал существенно роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато голосовой трафик в регионе побил рекорд и был самым высоким за последние 5 лет, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще и вырос на 15%. 

В целом по стране объем минут увеличился на 27%, а всего жители страны проговорили более 6,5 тысячи лет, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных. Пик голосового общения традиционно пришёлся на 31 декабря. В этот день абоненты оператора потратили на звонки 14% от общего объёма минут. Всего с 31 декабря по 12 января жители страны проговорили более трёх миллиардов минут, что эквивалентно 6530 годам непрерывного общения.

Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45–54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.

Молодёжь 14–24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14–24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объёму интернет‑трафика в новогодние каникулы ожидаемо стали россияне 35–44 лет (35%), далее следуют абоненты 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (15%).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон Новый год Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных