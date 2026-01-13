Нарколог Шуров обратился к родителям подростков из-за ветпрепаратов Общество

Среди российских зумеров стремительно распространяется опасная тенденция: они заказывают через маркетплейсы ветеринарные препараты и используют их не по назначению - принимают сами в опасных дозировках ради наркотического эффекта.

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в разговоре с 360.ru объяснил, что габапентин, который используется для облегчения боли и судорог у животных, может вызывать эйфорию у людей. Это связано с тем, что препарат стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия. В обычных аптеках препараты с габапентином продаются строго по рецепту.

Шуров отметил, что родители должны быть особенно внимательны к изменениям в поведении своих детей. Если ребёнок становится заторможенным, его речь напоминает "пьяную", а он почти полностью отказывается от еды, это может быть признаком употребления запрещённых веществ.

Врач также подчеркнул, что родители должны анализировать каждую особенность поведения подростка. Если у ребёнка появляются странные друзья, пропадают деньги, возникают проблемы с учёбой или он начинает часто отсутствовать дома, это также может быть сигналом о возможных проблемах.

Шуров призвал родителей выстраивать доверительные отношения со своими детьми и объяснять им вред употребления наркотиков. Он отметил, что важно, чтобы подростки понимали, что употребление запрещённых веществ может привести к серьёзным последствиям, включая тюремное заключение или даже смерть.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина уже выступила с инициативой о запрете продажи через маркетплейсы ветеринарных препаратов, содержащих габапентин, подросткам. По её мнению, это может представлять опасность для здоровья молодёжи. Ozon уже убрал с витрины такие препараты.