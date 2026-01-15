10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Нижегородцам напомнили об ответственности за незаконную заготовку древесины

15 января 2026 08:15 Общество
Нижегородцам напомнили об ответственности за незаконную заготовку древесины

Фото: Анастасия Назарова

Областной полицейский главк напомнил жителям региона о последствиях самовольной заготовки древесины в лесу и разъяснило основные требования к сбору валежника.

В МВД пояснили, что валежником считаются лежащие на земле остатки деревьев и сучьев, образовавшиеся в результате естественных процессов — отмирания, бурелома, снегопада или воздействия вредителей. Их можно собирать без разрешения, но только вручную, используя пилы, топоры и легкие бензопилы. Также нельзя заниматься заготовкой валежника когда в лесах действует особый противопожарный режим. 

Категорически запрещено заготавливать сухостой (засохшие деревья, стоящие на корню), порубочные остатки (древесина, оставшаяся после лесозаготовок), а также использовать тяжелую технику. Нельзя повреждать почвенный покров, молодые деревья и кустарники.

За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание насаждений предусмотрена административная ответственность, а в случае крупного ущерба — уголовная. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области создано более 5 900  га новых лесов. 

