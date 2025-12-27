Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Информация о нарушениях появилась в СМИ. Сообщалось, что участок лесного массива вблизи деревни Турково ранее был передан в собственность предпринимателей. Земли при этом перевели в категорию сельскохозяйственного назначения. Сейчас на этой территории ведётся активная вырубка деревьев и кустарников.
Остатки древесины складируются и сжигаются прямо на месте, при этом используются автомобильные покрышки. Такие действия приводят к загрязнению окружающей среды и образованию несанкционированной свалки.
Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако их жалобы не дали результата.
Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту нарушений. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что нижегородский СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе.
