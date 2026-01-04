Нижегородцев призвали сообщать о нарушениях в диспетчерскую службу лесхоза Общество

Фото: Анастасия Назарова

В течение 2025 года в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Нижегородской области поступило 176 обращений от жителей. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Как отметили в ведомстве, с началом работы Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) структура обращений изменилась. Большая часть из них (90) касалась консультаций. Граждане активно интересовались возможностями ФГИС ЛК, Единой государственной автоматизированной информационной системы и другими цифровыми платформами. В минлесхозе считают, что такая динамика говорит о растущем интересе населения к вопросам рационального лесопользования.

При этом диспетчерская служба по-прежнему оперативно реагирует на сообщения о возможных нарушениях. За год зафиксировано 12 обращений, касающихся вопросов лесопользования, 29 сигналов о возгораниях в лесах, три сообщения о несанкционированных свалках в пределах лесного фонда и 34 — о предполагаемых незаконных рубках. На каждый подобный сигнал государственные лесные инспекторы выезжают на место для проверки и принятия мер.

Диспетчерская служба работает круглосуточно. Она обрабатывает данные видеомониторинга, ведет учет пожаров, информирует население и оперативные службы о пожарной опасности, а также координирует работу лесничеств в части охраны лесов от огня.

В минлесхозе напомнили: если стали известны случаи нарушения лесного законодательства, об этом можно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону 8 (831) 430-01-23.

