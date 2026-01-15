Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ

15 января 2026 14:56 Общество
Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ

Фото: предоставлены героями публикации

Жизнь 10-летнего Коли Трубчанинова из Нижнего Новгорода, страдающего редким генетическим заболеванием кожи — буллёзным эпидермолизом, заметно изменилась после года генно-заместительной терапии. Об этом рассказала его мама Екатерина в интервью ИА "НТА-Приволжье".

Буллёзный эпидермолиз — тяжёлое врождённое заболевание, при котором кожа ребёнка становится крайне уязвимой: любое прикосновение может вызвать болезненные раны и пузыри. Таких детей называют "детьми-бабочками", так как их кожа тонка и хрупка, как крылья бабочки.

Коля стал одним из первых пациентов в России, получающих генно-заместительную терапию. Раз в две недели в поликлинике ему наносят специальный гель "Беремаген геперпавек", содержащий копию гена, отсутствующего у детей с таким диагнозом. Препарат помогает организму быстрее восстанавливаться и предотвращает ухудшение состояния кожи.

"Благодаря гелю старые болячки не разрастаются, как раньше, а новые затягиваются в течение 3-4 дней. Без препарата срок заживления составлял бы больше недели", — рассказала Екатерина.

По её словам, гель важен не только для заживления, но и для предотвращения распространения повреждений. Эффект от терапии проявляется постепенно, но он заметен: ран стало меньше, а заживление — быстрее.

Сколько продлится лечение, пока неизвестно, но врачи уже подтвердили продолжение терапии минимум на полгода. Отказаться от ежедневных перевязок пока невозможно — болезнь остаётся тяжёлой, и новые повреждения всё ещё появляются. Однако теперь речь идёт о небольших ранах, а не о масштабных поражениях кожи.

Коля учится жить с диагнозом и спокойно относится к уходу. Он даже сам поправляет бинты, если чувствует дискомфорт. Родители стараются наполнять его жизнь радостью — прогулками, играми, новыми впечатлениями. Недавно Коля впервые начал кататься на санках, раньше он боялся падений.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит федеральное финансирование на лекарства от орфанных заболеваний.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит федеральное финансирование на лекарства от орфанных заболеваний.

Дети Медицина и здоровье
