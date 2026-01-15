10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 13:34Нижегородскую школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
15 января 2026 12:48Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области
15 января 2026 12:30Нижегородцев по ошибке признают умершими в базе ОМС
15 января 2026 12:17Крещенский сочельник: как подготовиться и не нарушить традиции 18 января
15 января 2026 12:07Кадастровую оценку земель начали проводить в Нижегородской области
15 января 2026 11:58"Ростелеком" инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии
15 января 2026 11:43Резервисты "БАРС-НН" начали оборонять еще несколько промпредприятий
15 января 2026 11:26Билайн расширил покрытие 4G на городских дорогах Нижнего Новгорода
15 января 2026 11:23Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница у метромоста
15 января 2026 10:29Нижегородцам напомнили, кому нельзя погружаться в прорубь на Крещение
Общество

Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области

15 января 2026 12:48 Общество

Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

О напитке с опасными веществами, который производят на предприятии ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА", нижегородцев предупредили еще в конце декабря 2025 года. В образцах продукции обнаружили летучие органические соединения. Роспотребнадзор заблокировал реализацию указанного напитка в розничных магазинах. Кроме того, с 26 декабря приостановлена деятельность предприятия. 

Как выяснилось, в ходе ежедневного мониторинга системы ГИС МТ специалисты надзорного ведомства выявили факт продажи напитка "Алоэ Вера" в Шахунье. В рамках контрольной закупки с реализации снято 22 бутылки. 

По данному факту возбуждены административные дела (ст. 15.12.1 КоАП РФ). 

При обнаружении опасного напитках на полках нижегородских магазинов следует сразу же сообщать об этом на горячую линию Роспотребнадзора: 432-87-67 , 436-48-58. Также сигналы принимаются через  бесплатное мобильное приложение "Честный знак".

Ранее нижегородцам объяснили, как вернуть деньги за отмененный "Щелкунчик". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор торги
Поделиться:
Новости по теме
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
14 ноября 2025 18:05Опасные игрушки изъяли из нижегородских магазинов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных