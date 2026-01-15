Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области Общество

Продажу опасного напитка "Алоэ Вера" пресекли в Нижегородской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

О напитке с опасными веществами, который производят на предприятии ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА", нижегородцев предупредили еще в конце декабря 2025 года. В образцах продукции обнаружили летучие органические соединения. Роспотребнадзор заблокировал реализацию указанного напитка в розничных магазинах. Кроме того, с 26 декабря приостановлена деятельность предприятия.

Как выяснилось, в ходе ежедневного мониторинга системы ГИС МТ специалисты надзорного ведомства выявили факт продажи напитка "Алоэ Вера" в Шахунье. В рамках контрольной закупки с реализации снято 22 бутылки.

По данному факту возбуждены административные дела (ст. 15.12.1 КоАП РФ).

При обнаружении опасного напитках на полках нижегородских магазинов следует сразу же сообщать об этом на горячую линию Роспотребнадзора: 432-87-67 , 436-48-58. Также сигналы принимаются через бесплатное мобильное приложение "Честный знак".

