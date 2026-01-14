Новый отечественный препарат от рака начали применять в России Наука

Фото: Александр Воложанин

В российских клиниках начали применять новый радиофармацевтический препарат "Ракурс 223Ra", разработанный специалистами Федерального научно-клинического центра радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.

Как сообщается в телеграм-канале ФМБА, препарат получил официальное разрешение на использование после прохождения государственной регистрации. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения по всей стране.

"Ракурс 223Ra" основан на радионуклиде радий-223 и предназначен для лечения онкологических заболеваний, при которых возникают метастазы в костях.

Принцип его действия заключается в точечном радиоактивном воздействии на очаги поражения в костной ткани. Это помогает снизить болевые ощущения и улучшить общее состояние пациентов.

Ранее сообщалось, что пациенты получат новую отечественную вакцины от меланомы в начале 2026 года.