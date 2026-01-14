Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Наука
14 января 2026 14:15Новый отечественный препарат от рака начали применять в России
13 января 2026 12:30Нижегородская область вошла в топ-5 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"
12 января 2026 14:46Ученые ПИМУ проведут эксперимент по лечению сахарного диабета на крысятах
04 января 2026 12:45Нижегородцы увидят солнечный парад планет в канун Рождества-2026
03 января 2026 10:45Несколько солнечных и лунных затмений увидят россияне в 2026 году
28 декабря 2025 18:30Спутник ННГУ "Лобачевский" успешно запустили в открытый космос
26 декабря 2025 14:28Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января
25 декабря 2025 17:20Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет
24 декабря 2025 13:34Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость"
23 декабря 2025 18:00Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря
Наука

Новый отечественный препарат от рака начали применять в России

14 января 2026 14:15 Наука
Новый отечественный препарат от рака начали применять в России

Фото: Александр Воложанин

В российских клиниках начали применять новый радиофармацевтический препарат "Ракурс 223Ra", разработанный специалистами Федерального научно-клинического центра радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.

Как сообщается в телеграм-канале ФМБА, препарат получил официальное разрешение на использование после прохождения государственной регистрации. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения по всей стране.

"Ракурс 223Ra" основан на радионуклиде радий-223 и предназначен для лечения онкологических заболеваний, при которых возникают метастазы в костях. 

Принцип его действия заключается в точечном радиоактивном воздействии на очаги поражения в костной ткани. Это помогает снизить болевые ощущения и улучшить общее состояние пациентов.

Ранее сообщалось, что пациенты получат новую отечественную вакцины от меланомы в начале 2026 года.

Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных