Нижегородские пенсионеры поучаствовали в конкурсе по компьютерной грамотности

16 января 2026 11:32 Общество
Фото: freepik.com

Более 50 нижегородских пенсионеров приняли участие во всероссийском интерактивном конкурсе личных достижений в области компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2025». 

Данный проект Социального фонда России и ПАО «Ростелеком» направлен на развитие и поддержку системы массового обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения. В 2025 году в конкурсе приняли участие пенсионеры из 79 регионов РФ. Работы нижегородцев наравне с материалами других участников размещены на портале «Азбука». 

Средний возраст конкурсантов текущего года — 66 лет, большинство участников — женщины (88%), почти половина имеет высшее образование. Более половины участников (59,1%) прошло курсы компьютерной грамотности, остальные освоили навыки самостоятельно. Значительную часть конкурсантов составили жители средних и малых городов, а также сельских районов — на их долю пришлось 80% всех поданных работ. Особого внимания заслуживает участие в конкурсе маломобильных граждан: 5% из них прошли дистанционное обучение при поддержке социальных работников.

Напомним, что проведение подобных конкурсов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Теги:
IT Конкурсы Пенсионеры
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных