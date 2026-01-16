Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ

16 января 2026 14:14
Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ

В отношении сотрудника "Атомстройэкспорт" (АСЭ) Михаила Щербака проводятся следственные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Росатом".

Его подозревают в оказании финансовой поддержки ВСУ. В госкорпорации подчеркнули, что следственным органам оказывается вся необходимая помощь.

По информации Telegram-канала SHOT, Щербак задержан.

До 2007 года Михаил Щербак занимал должность замглавы администрации ЗАТО Саров, курируя вопросы архитектуры и градостроительства. После этого он перешёл на работу в нижегородский филиал компании "Атомэнергопроект".

Ранее сообщалось, что суд объединил два дела против экс-директора "Теплоэнерго" Ильи Халтурина.

Теги:
Росатом Саров Уголовное дело
