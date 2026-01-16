Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ

В отношении сотрудника "Атомстройэкспорт" (АСЭ) Михаила Щербака проводятся следственные действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Росатом".
Его подозревают в оказании финансовой поддержки ВСУ. В госкорпорации подчеркнули, что следственным органам оказывается вся необходимая помощь.
По информации Telegram-канала SHOT, Щербак задержан.
До 2007 года Михаил Щербак занимал должность замглавы администрации ЗАТО Саров, курируя вопросы архитектуры и градостроительства. После этого он перешёл на работу в нижегородский филиал компании "Атомэнергопроект".
Ранее сообщалось, что суд объединил два дела против экс-директора "Теплоэнерго" Ильи Халтурина.
