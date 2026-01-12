С "банды амазонок", убившей нижегородского СОБРовца, взыскивают 5 млн рублей Происшествия

С Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории, признанных виновными в серии жестоких убийств, включая расправу над семьей нижегородского СОБРовца, взыскивают около 4,9 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в 2007 году Тарвердиева и её сожитель Роман Подкопаев создали банду для нападений на граждан и полицейских с целью завладения их имуществом и оружием. Позже к ним присоединились инспектор ДПС Сергей Синельник с женой Анастасией, сестрой Подкопаева, а также дочь Тарвердиевой — Виктория. С 2007 по 2013 год они совершали нападения и убийства в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.

Среди десяти жертв "банды амазонок"— командир нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, его супруга Ирина и двое детей. Их убили в июле 2009 году на федеральной трассе "Дон" в Ростовской области.

В 2013 году по подозрению в этом убийстве, а также ряде других преступлений были задержаны Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория Тарвердиева, Сергей Синельник и его супруга Анастасия.

В 2023 году суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых к 25 годам лишения свободы. Позже апелляция смягчила сроки: Инесса получила 24 года и 6 месяцев, Виктория — 24 года.

В отношении Инессы Тарвердиевой возбуждено 17 исполнительных производств на сумму более 4 млн рублей. С Виктории взыскивают свыше 953 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, который должны возместить осужденные, превышает 4,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд оставил в силе приговор "поволжскому маньяку" Радику Тагирову.